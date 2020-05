Valencia, Gayà: "Importante finire la stagione ma la salute viene prima di tutto"

L'esterno del Valencia José Gayà ha parlato ai microfoni di Movistar raccontando un interessamento del Real Madrid agli inizi della carriera: "E' importante che un club come il Real Madrid mi abbia cercato. C'era l'interesse ma ero troppo giovane e decisi di restare al Valencia. Ripartenza del campionato? La salute viene prima di tutto, decide il Governo, ma la cosa più bella è completare la stagione. Il Valencia è attualmente settimo in campionato e non si qualificherebbe per l'Europa se la stagione venisse annullata. La cosa più bella per tutti è completare la stagione".