Valencia, Gracia: "Meritavamo il pareggio. Guillamon? Problema muscolare"

Javi Garcia, allenatore del Valencia, ha parlato nel post partita della sfida persa contro l'Atletico Madrid: "Vedremo l'entità dell'infortunio di Guillamon, ma sembra essere un infortunio muscolare. Valuteremo se sarà disponibile per l'Eibar, abbiamo abbastanza giorni. Lavoriamo con tanti giocatori e sappiamo di poter contare anche su di loro"

Sulla partita: Il piano di gioco era venir fuori alla distanza nel tentativo di vincere la partita ma sapevamo che ci sarebbero stati molti minuti che avremmo dovuto difendere a causa della loro gioco sulle fasce e dei loro giocatori tra le linee, dovevamo essere forti al limite dell'area e penso che abbiamo fatto bene. Nella prima parte siamo riusciti a uscire di più dalla loro pressione, che in seguito non siamo riusciti a fare nella seconda.

Sull'essere scesi in campo per pareggiare: Non sono d'accordo che non siamo scesi in campo per vincere, loro hanno giocato subito forte e ci hanno costretto più indietro di quanto ci aspettassimo. Per quanto riguarda le perdite di tempo, Jaume ha fatto delle pause per il recupero. L'obiettivo era quella di cercare la vittoria, l'Atlético è sceso in campo tre difensori centrali e due estern..

Sul risultato: "Avremmo potuto anche meritare un pareggio, ma nel calcio è inutile parlare di giustizia o no. E' il risultato del campo che conta".