Valencia, il club pronto a denunciare la Federazione per il danno subito in Supercoppa

È guerra aperta in Spagna fra Valencia e RFEF. Il club di Mestalla già aveva fatto sapere di essere disposto ad adire legalmente per difendere i propri interessi dopo il danno economico ricevuto per il cambio di format della Supercoppa di Spagna. Nello specifico il Valencia, vincitore della Copa del Rey 2018-19, si era conquistata il diritto a giocare la Supercoppa contro il Barcellona, campione della Liga. Tuttavia il cambio di format voluto da Rubiales ha portato il torneo a estendersi anche ad altre due partecipanti (Real Madrid e Atlético Madrid) con gare secche di semifinale e finale da giocare in Arabia Saudita. Il Valencia per la cronaca ha perso la semifinale contro la squadra di Zinedine Zidane e a livello di incassi ha guadagnato meno di chi, come le merengues, non avrebbe dovuto nemmeno partecipare. Ora, con la proposta ratificata dalla Federazione, di cristallizzare la classifica nel caso la Liga non dovesse riprendere e quindi consegnare già alla UEFA la lista delle qualificate alle coppe europee, il Valencia ne uscrirebbe nuovamente danneggiato. Questo perché la squadra è settima in classifica e l'ultimo posto per l'Europa League verrebbe assegnato a prescindere all'Athletic, finalista di Copa del Rey (contro la Real Sociedad, attualmente quarta e quindi in Champions League). Anche LaLiga, per la cronaca, è contraria alla proposta della RFEF che però è la referente della UEFA per quel che riguarda le decisioni sulle squadre coinvolte nelle coppe europee.