Valencia, Javi Gracia ci crede: "Ogni partita va affrontata come fosse una finale"

Un punto sopra la zona calda della classifica. La situazione del Valencia è molto delicata. Ne ha parlato in conferenza stampa il tecnico Javi Gracia: "Continuerò a ripetere la stessa cosa, è il mio modo di essere, con ottimo. Poi le cose andranno meglio o peggio. Una finale? Da quando sono arrivato qui devo giocare in ogni partita come una finale. Ogni gara va affrontata in questo modo. Non so quale sarà la mia ultima partita qui, ma so che affronterò ogni partita dandogli l'importanza che merita e penso che i giocatori siano consapevoli dell'importanza della prossima partita".