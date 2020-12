Valencia, Javi Gracia mangia il panettone: confermato nonostante il ko col Siviglia di martedì

Javi Gracia mangia il panettone, o quantomeno il dolce natalizio spagnolo. Come riporta As, la dirigenza del Valencia avrebbe deciso infatti di confermare la fiducia al tecnico arrivato in questa stagione al Mestalla. Nonostante gli appena 15 punti raccolti in 15 giornate di campionato e l'ultima sconfitta casalinga patita martedì col Siviglia, l'allenatore dei pipistrelli gode ancora del supporto del presidente e della proprietà in vista del nuovo anno.