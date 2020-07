Valencia, Javi Gracia: "Voglio che i tifosi siano felici, ambizione più grande è vincere ogni gara"

Il nuovo tecnico del Valencia Javi Gracia ha parlato in conferenza stampa: "Ho il massimo rispetto per i funzionari. I miei genitori lo furono ma io non sono un funzionario. Sono un allenatore e vengo a fare il mio lavoro. Non starò a Valencia per tutta la vita. Voglio che i tifosi siano felici, vorrei che tutto fosse più favorevole, ma l'opinione delle persone che non ti conoscono quando arrivi non è così importante. Sono un allenatore e, al di là di quanto si dice, farò bene il mio lavoro. Proverò ad stare qui a lungo. Il termine ambizione è molto ampio e vago. Per me non c'è ambizione più grande che cercare di vincere ogni partita. Dire che resteremo in una posizione o nell'altra non ci aiuta. Andare in Champions lo vogliono tutti. Parlerei di essere ambiziosi e moderati nelle nostre aspettative".