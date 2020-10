Valencia, la squadra si allena senza Javi Gracia. Faccia a faccia fra il tecnico e il presidente

È crisi in casa Valencia. Stamattina la squadra si è presentata agli allenamenti senza il tecnico Javi Gracia, che è a colloqui o col presidente Anil Murthy. Il tecnico vorrà sentire le spiegazioni del club circa la delicata situazione. Il Valencia in questa sessione di mercato ha ceduto giocatori chiave come Rodrigo, Ferran Torres e il capitano Dani Parejo, oltre a elementi come Coquelin e Piccini, più il mancato riscatto di Florenzi e lo svincolo di Garay. Tutto questo senza acquistare nessuno. Nonostante le difficoltà la squadra ha raccolto nelle prime cinque giornate di campionato due vittorie e un pareggio.