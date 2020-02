vedi letture

Valencia, Parejo: "Chiediamo scusa ai tifosi, è un momento no: ora rialziamoci"

Ancora una sconfitta per il Valencia battuto anche dalla Real Sociedad in campionato, dopo il ko rimediato contro l'Atalanta in Champions League. Il capitano del club spagnolo Dani Parejo dopo la brutta sconfitta di campionato ha detto: "Ci sono molte da corregge ma dobbiamo rialzarci in fretta. Possiamo solo scusarci di nuovo con i tifosi. Non possiamo subire così tanti gol. Abbiamo tanti infortuni è vero. Questo condiziona molto la squadra, perché molti di loro sono giocatori molto importanti. Ma alla fine ci sono molti infortuni ogni anno. Dobbiamo essere autocritici. Siamo in una squadra molto esigente, in ogni nostra partita è richiesta la vittoria e ora dobbiamo riflettere su tutto".