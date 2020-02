vedi letture

Valencia, per sostituire l'infortunato Garay c'è una vecchia conoscenza della A: Feddal

Il Valencia, avversario dell'Atalanta in Champions League, potrebbe presto supplire l'assenza di Ezequiel Garay - che si è rotto il crociato nelle scorse settimane - con una vecchia conoscenza del calcio italiano. In ballo con il Betis Siviglia c'è il trasferimento di Zouhair Feddal che, in A, ha indossato le maglie di Parma, Palermo e Siena. Feddal in Andalusia non rientra nei piani del tecnico. L'alternativa è Javi Sanchez, 23enne in prestito al Real Valladolid ma di proprietà del Real Madrid.