Valencia, Piccini aumenta i carichi di lavoro. Il terzino vuole tornare il prima possibile

Cristiano Piccini è già al lavoro dopo l'intervento subito una settimana fa per rimuovere dal ginocchio una placca metallica inserita quando fu operato alla rotula, lo scorso agosto. Il terzino italiano è arrivato anche oggi al centro sportivo per effettuare il tampone insieme a tutta la squadra e lo staff tecnico. Piccini, riporta As, guida da solo e potrebbe tornare a lavorare sul campo già nelle prossime settimane. Ha già aumentato i carichi di lavoro, con l'obiettivo di tornare a disposizione di Celades per le ultime partite della stagione.