Valencia-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Zidane rispolvera Modric e Isco

Alle 21 il Real Madrid scenderà in campo in casa del Valencia. Senza Hazard e Casemiro positivi al Covid, Zidane rispolvera Modric e Isco a centrocampo e punta su Marcelo in difesa. Vinicius e Asensio accompagnano Benzema in attacco. Nel Valencia spazio a Kang-In Lee e Maxi Gomez.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

VALENCIA (4-4-2) Jaume; Wass, Paulista, Guillamón, Gayà; Yunus Musah, Carlos Soler, Racic, Cheryshev; Kang-In Lee e Maxi Gómez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Valverde, Modric, Isco; Asensio, Vinicius e Benzema.