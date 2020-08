Valencia, rivoluzione a centrocampo: Parejo e Coquelin verso le cessione, Kondogbia resta

Dopo aver conquistato un anonimo nono posto in campionato, il Valencia potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione in estate. Coquelin e Dani Parejo sono in procinto di lasciare il club spagnolo, che intende ripartire a centrocampo da una vecchia conoscenza del calcio italiano: Geoffrey Kondogbia, ex Inter, è infatti ritenuto l'elemento fondamentale della squadra. Come riporta As , i progressi dell'ex Monaco hanno convinto il Valencia; Kondogbia sembra essere tornato quello ammirato ai tempi del Principato e sarà l'elemento su cui fare affidamento per ripartire e ricostruire.