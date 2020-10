Valencia senza pace: niente rinforzi, Javi Gracia si sente preso in giro e pensa alle dimissioni

Aria pesante in casa Valencia, dove potrebbe arrivare l'ennesima rivoluzione. Secondo quanto riportato da Deportes Cuatro, mister Javi Gracia starebbe pensando di rassegnare le dimissioni. Il tecnico si sentirebbe "preso in giro" perché la rosa non è stata rinforzata durante la sessione di mercato appena conclusa. Non trova pace il club spagnolo, precipitato nella mediocrità dopo la clamorosa separazione con Marcelino.