Valencia, via un altro pezzo da novanta: Rodrigo si avvicina al Leeds United

Rodrigo Moreno pronto a saluatre il Valencia. Secondo quanto riportato da Super Deporte l'attaccante è a un passo dal Leeds United. La richiesta per l'attaccante è di 60 milioni, l'offerta è decisamente più bassa e si punta a chiudere per 40. Il Valencia per non farsi trovare impreparato ha incontrato l'agente di Borja Mayoral, individuato come sostituto. Rodrigo, nel frattempo, non si allena col gruppo valenciano, ufficialmente per motivi fisici. In questa sessione di mercato il club, in gravi condizioni economiche, ha già salutato Ferran Torres, Coquelin e il capitano Dani Parejo.