Valladolid, anche il Siviglia nella corsa a Salisu. Il ghanese costa 12 milioni

L'apertura odierna di Super Deporte apre sull'interesse del Valencia per Mohammed Salisu, difensore ghanese del Valladolid. Nei giorni scorsi il direttore generale dei blanquivioletas, Miguel Ángel Gómez, ha ammesso "Sì, abbiamo diverse offerte sul tavolo per Mohammed Salisu, ci sono tanti club interessati. Ci piacerebbe che il ragazzo continuasse a crescere con noi, ma se così non sarà, faremo valere la clausola rescissoria. Ci sono squadre dalla Spagna e anche dall'estero. Premier League, due in Francia, tre in Italia". In Spagna il giocatore, che ha una clausola rescissoria di 12 milioni di euro, piace anche all'Atletico Madrid.