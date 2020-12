Valladolid-Barcellona 0-3, le pagelle: Messi ispirato, Masip limita i danni

Queste le valutazioni di Valladolid-Barcellona: gara terminata 0-3 per i blaugrana.

VALLADOLID-BARCELLONA 0-3

Marcatori: 21’ Lenglet (B), 35’ Braithwaite (B), 65’ Messi (B)

VALLADOLID

Masip 6,5 – Tiene a galla i suoi in più circostanze, impedendo con alcuni ottimi interventi che il passivo sia più pesante.

Martinez 5 – In difficoltà nel confronto con Jordi Alba che, dalla sua parte, ha quasi sempre vita facile.

Fernandez 5,5 – Qualche buona chiusura difensiva, in mezzo a tanta sofferenza nel contenere l’offensiva continua e feroce del Barcellona.

Sanchez 5,5 – Come il suo compagno di reparto fa quel che può sul piano del contenimento, ma difficilmente esce vincitore contro gli attaccanti avversari. (Dal 79’ Guardiola s.v.)

Hervias 6 – Se nel duello con Dest perde nettamente, quantomeno a livello offensivo è tra i pochi che prova a creare qualcosa.

Jota 5 – Si propone poco sulla sua corsia di competenza, non mettendosi in mostra neanche in fase di non possesso. (Dal 57’ Orellana 6,5 – Il migliore tra i giocatori di movimento del Valladolid. Prova a dare la scossa creando un paio di pericoli dalle parti di Ter Stegen)

Michel 5,5 – Il Barcellona vince innanzitutto a centrocampo, dove lui e i suoi compagni faticano a soffocare la manovra catalana. (Dal 57’ Mesa 5,5 – Il Valladolid non migliora con il suo ingresso in campo)

Alcaraz 5,5 – La sua grinta, messa in campo per novanta minuti, non basta contro la qualità del Barça.

Plano 5 – Un paio di iniziative nei primi minuti di gioco, per poi calare con il trascorrere del match. (Dal 57’ Perez 5,5 – Entra a risultato già compromesso non riuscendo a dare la svolta)

Weissman 5,5 – Qualcosa in più di André, ma in generale molto poco sul piano dei problemi creati alla difesa avversaria.

André 5 – Non si vede mai negli ultimi metri nel corso del primo tempo. Sostanzialmente un fantasma. (Dal 46’ Toni Villa 5,5 – Entra con buon piglio, per poi calare insieme alla squadra)

BARCELLONA

Ter Stegen 6 – Gara praticamente da spettatore non pagante, se non fosse per un paio di conclusioni di Orellana nel finale.

Mingueza 6 – Si allarga sulla destra per coprire la avanzate di Dest, svolgendo diligentemente questo compito.

Araujo 6 – Presidia l’area con tranquillità, prevalendo nei pochi duelli in cui viene chiamato in causa. (Dal 71’ Umtiti s.v.)

Lenglet 6,5 – Oltre a giocare bene sul piano difensivo, ha il merito di sbloccare la gara con un colpo di testa su assist di Messi.

Dest 7 – Letteralmente un treno sulla corsia di destra. Si esalta soprattutto nel primo tempo, quando serve a Braithwaite il pallone del raddoppio.

Pjanic 6,5 – Prestazione molto buona per l’ex Juventus, che si conferma in costante miglioramento. Garantisce sostanza e qualità in mediana.

De Jong 6,5 – Danza letteralmente sul pallone, aiutando in fase d’impostazione e accompagnando con costanza l’azione offensiva. (Dal 71’ Busquets s.v.)

Pedri 7 – Collega al meglio centrocampo e attacco, con i suoi movimenti tra le linee e i suoi assist illuminanti. Con uno di questi, consente a Messi di segnare lo 0-3. (Dall’82’ Coutinho s.v.)

Jordi Alba 6,5 – Viene ostacolato con fatica sulla fascia sinistra, duettando con i compagni per poi crossare o andare a concludere. (Dal 71’ Firpo s.v.)

Messi 7,5 – L’estate turbolenta e l’inizio di stagione complicato sembrano alle spalle. La Pulce torna ad essere ispiratore e risolutore, incidendo sul risultato con l’assist per il vantaggio di Lenglet e con il gol che chiude il match.

Braithwaite 7 – Sempre più inserito nel gioco del Barça. Firma il raddoppio su assist di Dest e sfiora più volte la doppietta.