Valladolid-Barcellona, le formazioni ufficiali: Suarez in panchina, gioca Riqui Puig

Alle 19.30 scenderà in campo il Barcellona che sarà ospite del Valladolid. La squadra di Quique Setien cerca la terza vittoria consecutiva in Liga ma dovrà fare a meno di Luis Suarez, solo in panchina. In attacco infatti ci sono Griezmann e Messi affiancati dal giovane Riqui Puig. 4-4-2 per i padroni di casa che puntano su Perez e Guardiola.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

VALLADOLID (4-4-2): Masip, Moyano, Olivas, Javi Sánchez, Carnero, Joaquín, San Emeterio, Alcaraz, Plano, Kike Pérez, Sergi Guardiola.



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Vidal, Sergi Roberto; Griezmann, Riqui Puig, Messi.