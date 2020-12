Valladolid, Gonzalez: "Sconfitta giusta, non abbiamo giocato come volevamo"

Le dichiarazioni di Gonzalez dopo Valladolid-Barcellona 0-3.

Il tecnico del Valladolid Sergio Gonzalez ha commentato ai canali ufficiali del club la sconfitta interna per 0-3 contro il Barcellona: “Non siamo riusciti a mettere in campo ciò che volevamo, risultando non all'altezza del match che dovevamo affrontare. Non siamo stati aggressivi, non abbiamo raggiunto il giusto livello di competitività: vedendoci così imprecisi e senza l'intensità opportuna, il Barça ha giocato il suo calcio e si è sentito più a suo agio. La sconfitta è dura e giusta, ora dobbiamo chiudere questo capitolo e pensare alla prossima gara”.