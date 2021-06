Valladolid, tifosi preoccupati da Ronaldo: "Sta facendo morire il club. Da gennaio è scomparso"

El Pais ha pubblicato un articolo di analisi sul Valladolid e sul progetto di Ronaldo. Al termine della stagione è arrivata la retrocessione per il club spagnolo, e il quotidiano non offre certamente parole dolci nei confronti del Fenomeno ex Inter e Milan, azionista di maggioranza del club: “Ha lasciato morire la squadra. Non parla, non sappiamo cosa sta pensando. Prima c'era una relazione migliore, lo vedevamo da queste parti. Ma da gennaio è scomparso. Non si sa se venderà il club, né cosa vorrà fare. La gente è molto preoccupata”, si legge, a voce di Jose Antonio Perez, presidente del gruppo dei tifosi organizzati.