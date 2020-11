Van Basten attacca la coppia Messi-Griezmann: "Giocano come due pasticcieri"

Marco van Basten non le manda a dire e attacca apertamente il Barcellona di Ronald Koeman, in particolare la coppia Messi-Griezmann. Queste le parole della leggenda olandese a Ziggo Sport: "Sta giocando molto male. Messi e Griezmann in particolare sembrano una banda di pasticcieri (non sanno quello che fanno, ndr). Senza dubbio a Messi pesa l'assenza del pubblico e lo scarso allenamento degli ultimi mesi. Non è contento della sua situazione e poi bisticcia con Griezmann. L'errore di ter Stegen? Quando vedo i portieri uscire dall'area, penso sempre che è meglio che restino davanti alla porta. Non c'era alcun pericolo, c'erano due difensori. Perché era lì? È inspiegabile".