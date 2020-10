Van de Beek in panchina allo United. La furia dell'agente: "Non mi piace che faccia la riserva"

Arrivato al Manchester United per 40 milioni di euro Donny van de Beek ha avuto fin da subito l'etichetta del campione attaccata addosso. Del giocatore in grado di cambiare da solo le sorti di una partita. Nelle sue prime quattro apparizioni con la maglia dei Red Devils l'ex Ajax è ancora riuscito ad esprimersi secondo le attese, con una media di 47' giocati fra le due gare di Premier e le due di Carabao Cup.

Un minutaggio che ha già scontentato Sjaak Swart, agente del centrocampista olandese. "Non mi piace affatto che venga utilizzato come riserva - ha spiegato alla stampa olandese in riferimento alle panchine contro Crystal Palace e Brighton in campionato -. Non può giocare quattro minuti: a quel punto lo avrebbe dovuto lasciare in panchina per l'intero match". Sul rendimento generale dei Red Devils il procuratore ed ex stella dell'Ajax non le ha mandate ulteriormente a dire, concentrando l'attenzione sulla vittoria per 3-2 sul campo del Brighton. "A cose normali - ha detto Swart - il Brighton avrebbe dovuto vincere 7-1 vista la quantità di pali e traverse che hanno colpito".