Van Gaal rivela: "Vicino ad allenare la nazionale messicana, è come l'Olanda d'America"

Louis Van Gaal ha riconosciuto di avere avuto la possibilità di guidare la nazionale del Messico dopo la Coppa del mondo, con la partenza di Juan Carlos Osorio: "Pensavo che sarebbe stata una sfida che sarebbe stata conveniente per me. Parlo la lingua e hanno giocatori molto promettenti. Hanno una buona squadra. In un certo senso sono come l'Olanda d'America. Mi sarebbe piaciuto allenare il Messico, ma hanno raggiunto altri accordi".