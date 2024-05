Ufficiale Van Persie comincia la sua carriera da allenatore: l'Heerenveen gli affida la panchina

Robin van Persie sta ancora completando il suo processo di formazione per ottenere il patentino di allenatore UEFA A e intanto ha già una panchina da cui partire. L'ex attaccante, una leggenda del calcio olandese, a 40 anni è pronto a iniziare la sua carriera da tecnico e lo farà in patria, con l'Heerenveen. Ad annunciarlo è il club stesso:

“L’SC Heerenveen ha nominato Robin van Persie come nuovo allenatore. Il 40enne allenatore firma un contratto che lo impegna con il club per due stagioni. Si tratterà del primo incarico da capo allenatore per il capocannoniere di tutti i tempi olandese", si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dall'Heerenveen oggi sul proprio sito.

Attualmente decimo in Eredivisie, l'Heerenveen punta a una posizione migliore nel prossimo campionato. Fin qui van Persie non aveva ancora allenato in prima, ma aveva fatto parte dello staff di Arne Slot al Feyenoord.