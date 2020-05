Veneto, Zaia: "Lavoriamo col Governo per riaprire alcune attività il 18 maggio"

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha parlato in conferenza stampa della Fase 2 soffermandosi in particolar modo sugli spostamenti tornati ai livelli del pre-lockdown: “Nella giornata di ieri gli spostamenti sono stati più di quattro milioni e siamo in linea con quelli di inizio marzo, ovvero c'è stato un aumento del 61% rispetto al periodo del lockdown. Per noi questo vuol dire che siamo quasi alla normalità visto che ci sono ancora delle categorie che soffrono come parrucchieri, estetisti e attività commerciali, e per questo stiamo lavorando con il Governo per anticipare al 18 maggio alcune aperture. Se facessimo un'ordinanza ora durerebbe poco”.