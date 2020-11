Venezuela batte Cile a Caracas: inutile il gol di Vidal, tra gli italiani sorride solo Osorio

Grande impresa del Venezuela del parmense Yordan Osorio, che in serata ha battuto all'Estadio Olímpico di Caracas il Cile di Sanchez, Vidal e Pulgar per due reti a uno: novanta minuti in campo per i quattro calciatori che giocano in Serie A, di certo non una buona notizia per Antonio Conte, che sperava di ritrovare un Nino Maravilla più riposato dopo questa tornata di Nazionali. Per l'attaccante non una serata indimenticabile, mentre l'altro nerazzurro Vidal ha firmato la rete del momentaneo 1-1. Di Rondon e Mago le reti che hanno regalato il successo a La Vinotinto e qualche speranza in ottica rincorsa alla qualificazione Mondiale.