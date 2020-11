Verso Dortmund-Bayern, tegola per Flick: Pavard non prende parte alla rifinitura

Indisponibilità dell’ultimo minuto in casa Bayern Monaco in vista del big match contro il Borussia Dortmund di domani. Come riporta la Bild, infatti, Benjamin Pavad non ha preso parte alla rifinitura di questo pomeriggio e non sarebbe salito neanche sul pullman per Dortmund assieme al resto della squadra di Hans-Dieter Flick. Possibile, dunque, che al suo posto giochi Buona Sarr arrivato in estate dall’Olympique Marsiglia.