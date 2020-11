Verso Dortmund-Bayern, Watzke: "Chi mi colpisce più dei rivali? Impressionato da Kimmich"

In vista del big match fra Borussia Dortmund e Bayern Monaco dalle colonne di SportBild prende la parola Hans-Joachim Watzke, CEO del club gallonerà, ha rivelato qual è il giocatore che ammira di più fra quelli presenti della rosa bavarese. La risposta però non riguarda né Neuer, Lewandowski o Sané, ma Joshua Kimmich: “Mi è piaciuto molto negli ultimi anni per il percorso di crescita che ha avuto. E’ ‘fastidioso’ da quanto è bravo. Il modo in cui si sta imponendo è straordinario, ha avuto una crescita folle. Sono davvero impressionato”.