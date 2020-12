Verso il derby di Manchester, Guardiola: "Solskjaer forte, non ha bisogno del mio supporto"

Questa sera alle 18.30 andrà in scena all'Old Trafford il derby di Manchester e Pep Guardiola in conferenza stampa ha parlato anche del suo collega Solskjaer che è in difficoltà dopo l'uscita dalla Champions League dello United: "L'importante è conoscere il valore di Solskjaer, non c'è dubbio su questo. Non devo dargli supporto perché è abbastanza forte. Lui sa come funziona, questo lavoro; quando vinciamo, siamo dei geni e quando perdiamo, dobbiamo essere licenziati. Succede allo United e in tutti i club del mondo. Questa è la realtà".