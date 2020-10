Verso la Champions, il Midtjylland (Girone Atalanta) viene travolto in campionato

Prima di affrontare l'Ajax in Champions League nel girone di Liverpool e Atalanta, il Midtjylland è stato travolto in campionato. La squadra danese infatti ha perso 4-1 in casa del Nordsjaelland a segno con una doppietta di Francis e le reti di Frese e Sulemana. A nulla è servito il gol degli ospiti di Dreyer e il Midtjylland subisce la seconda sconfitta stagionale in campionato.