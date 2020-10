Verso la Roma: il CSKA Sofia stecca ancora e non va oltre l'1-1 contro l'Arda in campionato

vedi letture

Prima della sfida contro la Roma in Europa League, il CSKA Sofia non è andato oltre l'1-1 in casa dell'Arda in campionato. Dopo il vantaggio di Kovachev arrivato al 74', il CSKA è riuscito a trovare il pareggio dieci minuti dopo e con questo punto sale a 15 punti in classifica. Il prossimo avversario dei giallorossi non trova la vittoria in campionato da ben sei giornate.