Verso Real-Barça, i convocati di Zidane: non c'è Jovic, al suo posto Mariano Diaz

vedi letture

Sorpresa nell'elenco dei convocati del Real Madrid per il Clasico con il Barcellona. Non è presente un habitué come Jovic e, al suo posto, trova spazio Mariano Diaz. Oltre al serbo, out anche James, Nacho, Brahim Diaz e Rodrygo, oltre gli infortunati Hazard e Asensio.

Portieri: Courtois, Areola y Toni Fuidias.

Difensori: Carvajal, Militão, Ramos, Varane, Marcelo y Mendy.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde e Isco.

Attaccanti: Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Mariano y Vinícius Jr.