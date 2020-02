Verso Real-Barça, Setien cambia poco: Piqué recupera, confermato Vidal in attacco

Non dovrebbero esserci grosse novità in casa Barcellona rispetto all'undici sceso in campo in Champions League a Napoli. Come riferiscono dalla Catalogna, infatti, una novità potrebbe essere quella di Jordi Alba, che al momento però parte ancora dietro a Junior Firpo, essendo reduce da un fresco infortunio. Ci sarà anche Piqué, uscito malconcio dalla sfida col Napoli. In mediana dovrebbe tornare Arthur dall'inizio, in luogo di Rakitic. Davanti confermati Griezmann, Messi e Vidal.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Júnior Firpo; Arthur, Busquets, de Jong; Vidal, Messi, Griezmann