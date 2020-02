Verso Real-Barça, Zidane ha dubbi di formazione: rientra Kroos, ballottaggio Marcelo-Mendy

vedi letture

Quale formazione per il Real Madrid nel Clasico? As prova ad ipotizzare l'undici titolare, anche se Zinedine Zidane mantiene ancora qualche riserva. La prima è legata a Kroos, tenuto fuori col Manchester City per scelta tecnica e quindi in dubbio anche ora; è lui l'incognita che potrebbe togliere il posto ad uno tra Modric, Valverde e Isco. In difesa Carvajal dovrebbe essere confermato a destra, sulla sinistra è aperto il ballottaggio tra Mendy (favorito) e Marcelo. In attacco confermato Vinicius con Benzema.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Isco, Benzema, Vinicius