Verso Real-Barça, Zidane si affida ai numeri: non ha mai perso tre gare di fila da allenatore

vedi letture

Al punto di raggiungere le 200 partite come allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane si affida anche ai numeri in vista del Clasico col Barcellona. Il tecnico francese non ha mai perso tre partite di fila sulla panchina dei Blancos. Dopo i k.o. rimediati per mano di Levante e Manchester City, adesso c'è una sfida vitale. E' già successo tre volte e al terzo incontro aveva sempre ritrovato i tre punti. Sarà così anche in questo big match?