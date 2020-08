Verso Siviglia-Manchester United, Martial al top. Il francese mai così in forma

Il Manchester United è prnto ad affrontare il Siviglia in semifinale di Europa League. Partita fondamentale per i Red Devils e Martial, assoluto protagonista della sfida contro il Copenaghen. "Martial è migliorato tanto nel corso della stagione. Quando parte con la palla al piede è infermabile grazie al suo equilibrio e la sua agilità" ha detto di lui il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer. Questa è la sua stagione migliore da quando è arrivato in Inghilterra: 23 reti e 9 assist in 47 partite, un gol ogni 151'. Superato il record della sua prima stagione (2015/16) quando segnò 17 reti e servì 8 assist in 49 partite. Tra i francesi è quello con i migliori numeri post lockdown, pure superiori a quelli di Karim Benzema. "Lo United è pieno di grandi giocatori ma è impressionante il modo in cui lui si stia facendo particolarmente notare. Anche quando scatta alla massima velocità, mantiene la lucidità di vedere sempre quale sia il compagno più libero. Ed è proprio grazie a questo che sta facendo la differenza rispetto a tutti i suoi compagni" ha detto di lui Robin van Persie.