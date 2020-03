Verso Valencia-Atalanta: Rodrigo Moreno torna in gruppo e punta la Dea

L'attaccante del Valencia Rodrigo Moreno è tornato in gruppo e ha come obiettivo la gara contro l'Atalanta nel ritorno degli ottavi di Champions. Lo scrive Superdeporte che spiega come l'attaccante (fuori da 2 mesi esatti) voglia riassaporare il campo già contro l'Alaves per essere al top contro la Dea.

L'altra buona notizia, si legge, è la presenza regolare in gruppo anche di Francis Coquelin.