Vertonghen su Pochettino: "È impaziente di tornare a lavoro. Vuole una big"

Jan Vertonghen, difensore del Benfica ed ex giocatore del Tottenham, ha parlato del suo ex allenatore Mauricio Pochettino nel corso del podcast "Que Golazo" per CBS Soccer: "Immagino che sia impaziente di tornare ad allenare. Penso che la Premier sia perfetta per lui perché è un allenatore che cura molto la parte atletica e la fisicità del proprio gioco. Penso che continuare in Premier sia la cosa migliore che possa fare. Lui vorrà sempre allenare una grande squadra, quindi è normale che possa guardare solo a due-tre campionati al massimo. Non farò nomi di squadre per rispetto a chi ci sta lavorando ma lui deve continuare in un grande club per confermare quanto fatto di buono a Londra".