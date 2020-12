Victor Font sicuro: "Farò tornare Xavi. In caso contrario pagherò l'abbonamento a tutti i soci"

Victor Font ha deciso di riprendere la strategia utilizzata da Florentino Perez nel 2000 per vincere le elezioni presidenziali del Real Madrid. L'attuale numero uno dei Blancos aveva promesso che avrebbe pagato l'abbonamento annuale a tutti i soci e i partner del club qualora non fosse riuscito ad acquistare Luis Figo dal Barcellona. Il candidato alla presidenza della società catalana, nel corso del programma satirico 'La Sotana', ha fatto (quasi) altrettanto, promettendo il ritorno di Xavi: "Xavi Hernández tornerà a Barcellona qualora dovessi vincere le elezioni. Se non sarà così, prometto di pagare l'abbonamento per un anno a tutti i soci"