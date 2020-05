Vidal e la nostalgia del Cile: "Voglio tornare al Colo-Colo per poter vincere la Libertadores"

Intervenuto in una diretta Instagram, Arturo Vidal ha dichiarato che vorrebbe tornare al Colo-Colo, sua squadra del cuore, con la quale ha esordito da professionista: "Voglio tornare in Cile. Desidero tornare al Colo-Colo per vincere il campionato e la Copa Libertadores. So di poter alzare un paio di trofei col Colo-Colo, ho la speranza di arrivare in tempo utile per lottare per tutto".