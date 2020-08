Vidal: "Un club come il Barcellona non può avere 13 professionisti e il resto giovani"

vedi letture

Dialogando con Daniel Habif su YouTube, Arturo Vidal è stato molto critico nei confronti dell'ultima stagione del Barcelona: "Il Barça deve cambiare molte cose. Una squadra, che credo sia la migliore al mondo, non può avere 13 giocatori professionisti e il resto sono giovani. Non perché non meritino di essere lì, in questa squadra devono competere i migliori e bisogna decidere chi deve giocare. Tutte le squadre hanno 23 giocatori per lottare per la posizione, crescere e migliorare ogni giorno. Ci sono giocatori molto bravi, abbiamo Messi che è il numero uno ed è un alieno, ma ha bisogno di aiuto, ha bisogno di giocatori che migliorino la squadra e diano risultati migliori".