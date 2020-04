VIDEO - A tutto Kun Aguero: "Avrei le carte in regola per diventare un attore famoso"

Sergio 'El Kun' Aguero, attaccante del Manchester City e della Nazionale argentina, si è raccontato in una lunga intervista a Etisalat. Queste le sue principali dichiarazioni: "Prima di ogni partita cerco di rilassarmi il più possibile per entrare in campo col mood migliore e giocare bene. Ascolto musica, soprattutto quella latina e la cumbia argentina".

Abilità nascoste?

"Avrei tutte le carte in regola per diventare un attore famoso (ride, ndr). Quando ascolto la musica, mostro anche passi di danza niente male. So pure cucinare, ma non sono uno chef".

Consiglio per i giovani?

"Ai giovani consiglio di avere sempre la giusta mentalità, devono capire cosa vogliono fare davvero e allenarsi duramente per raggiungere il loro sogno. Devono seguire cosa si sentono dentro".

I miei idoli?

"Da piccolo il mio idolo era Saviola. Poi ci sono Tevez, Riquelme, Ronaldo il 'Fenomeno', Owen... Cercavo di imparare i loro trucchi per imitarli nel possibile".

Guarda l'intervista completa nel video in calce!