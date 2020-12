VIDEO - Ancelotti sgambetta il Chelsea, i toffees vincono 1-0: gol e highlights

Uno sgambetto in piena regola, alla sua vecchia squadra. L'Everton di Carlo Ancelotti si impone 1-0 grazie al rigore siglato da Sigurdsson: un successo importante per i toffees che tornano a conquistare i tre punti dopo due partite senza vittoria. Secondo ko stagionale per i blues di Frank Lampard, Tottenham e Liverpool hanno l'occasione di scappare via in classifica. Ecco i gol e gli highlights della sfida di Goodison Park: