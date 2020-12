VIDEO - Atletico Madrid-Bayern Monaco 1-1, gol e highlights: Simeone spreca il match point

Deludente pari dell'Atletico Madrid, che contro una versione ampiamente rimaneggiata del Bayern Monaco non riesce ad andare oltre l'1-1: per i colchoneros dunque la qualificazione passerà dallo scontro diretto dell'ultima giornata, contro il Salisburgo. Due punti separano le squadre in classifica comunque, quindi due risultati a disposizione per Simeone. Gli highlights della gara: