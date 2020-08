VIDEO - Barcellona, Setien: "Abbiamo sconfitto una delle migliori squadre italiane"

L'allenatore del Barcellona Quique Setien è intervenuto al termine del match contro il Napoli. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Ci sono sempre cose da migliorare, non tutto può uscire bene. Bisogna prendere in considerazione le rivali, che a questo livello sono molto forti. Non puoi essere tra le prime otto o sedici d'Europa se non fai le cose fatte bene. È vero, ci piacerebbe controllare la partita in ogni momento, ma farlo a questi livelli non è semplice. L'avversario ha sempre qualcosa da dire. Abbiamo sconfitto una delle migliori squadre italiane. Il Napoli è una squadra che ha grande possesso palla e ha fatto un torneo straordinario".