VIDEO - Bayern Monaco-Lipsia 3-3, gol e highlights: pari e spettacolo all'Allianz Arena

Un 3-3 spettacolare. La sfida al vertice tra Bayern Monaco e Lipsia finisce con un punto a testa: in gol Musiala e Muller (doppietta) per i bavaresi, gli ospiti hanno risposto con Nkunku, Kluivert e Forsberg. Il Bayern resta in testa alla Bundesliga con 23 punti, seconda posizione a -2 per la squadra di Nagelsmann. Ecco il video con tutti i gol e le migliori azioni: