VIDEO - Chelsea, Lampard: "Contenti del quarto posto, ma il prossimo anno vogliamo di più"

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, è intervenuto al termine del match perso contro il Bayern Monaco. Ecco le sue parole: "Il risultato non è bello. Quasi tutti probabilmente pensavamo che avremmo perso in ogni caso. Siamo scesi però in campo con il giusto atteggiamento e siamo stati alla loro altezza. Non si può essere mai contenti di una sconfitta, ma se paragoni le due squadre e pensi a dove vogliamo arrivare...Ci sono molte cose su cui possiamo lavorare, ma questo non succederà da un momento all'altro. Molti si sono congratulati con noi per il quarto posto, ma l'anno prossimo vogliamo qualcosa di più".