VIDEO - Colonia, niente stadio per i tifosi? L'inizio di stagione si celebra in chiesa

Niente pubblico allo stadio per i tifosi del Colonia? Nessun problema, l'inizio della stagione si festeggia in chiesa: i tifosi biancorossi si sono presentati al Duomo per poter portare avanti la tradizione di inizio stagione. Sciarpe tese, mascherine e distanziamento sociale: l'amore per il football non si ferma nemmeno ai tempi del covid-19.

Unfortunately, there can be no #effzeh fans in the stadium today.

However, the Andacht at the Dom went ahead with masks and socially distanced fans. 🔴⚪️ pic.twitter.com/LngNfP16QC

— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) September 19, 2020