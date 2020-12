VIDEO - Il Manchester City batte 2-0 il Newcastle: gol e highlights del match

Un gol per tempo. Il Manchester City di Pep Guardiola trionfa nella 2-0 sfida contro il Newcastle: le reti per i tre punti finali sono stati siglati da Gundogan e Ferran Torres. Seconda vittoria consecutiva per i citizens, ora in quinta posizione ma con una gara in meno rispetto a Leicester e Everton. Ecco i gol e gli highlights del match: