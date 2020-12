VIDEO - L'Everton vince di misura con lo Sheffield e vola al secondo posto: gol e highlights

Basta un solo gol all'Everton di Carlo Ancelotti per salire in seconda posizione. Nella sfida contro lo Sheffield ci pensa Sigurdsson a regalare tre punti fondamentali ai toffees con il gol siglato all'80'. Quarta vittoria consecutiva per gli uomini dell'ex tecnico del Napoli, nel prossimo turno la compagine di Liverpool sfiderà il Manchester City. Ecco i gol e le migliori azioni del match: