VIDEO - Man City, Mahrez: "Vi racconto il mio rituale pre-partita e le mie abilità nascoste"

Riyad Mahrez, intervistato da Etisalat, ha svelato ai propri fan il suo rituale pre-partita e le sue abilità nascoste, mandando loro anche un consiglio finale: "Prima del match? Per prima cosa mi metto in ordine. Mi vesto, faccio un massaggio per 10-15 minuti, mi pettino dopo la doccia e bevo qualche drink energetico. E poi mi vado a riscaldare".

Abilità oltre al calcio?

"So ballare un po', ma non è questa la mia abilità principale. Sono competitivo in ogni sport, anche a ping pong. Provo a vincere tutto quello che faccio, questa è la mia filosofia".

Un consiglio ai fan?

"Dare sempre tutto. Non avere rimpianti e impegnarsi al massimo per raggiungere il proprio obiettivo, solo questo".

Guarda il video in calce con l'intervista completa!